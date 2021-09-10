Глава украинского государства Владимир Зеленский заявил, что украинцы и россияне сейчас стали врагами, однако, по его мнению, время может помочь это изменить.

Об этом Зеленский заявил во время мероприятия YES Brainstorming в Киеве 10 сентября, как передает ТАСС.

По словам украинского президента, нормальных отношений у украинцев и россиян больше нет. По мнению Зеленского, граждане двух стран теперь враги, между которыми образовалась пропасть.

Однако, по словам украинского президента, все это может измениться. Правда, Зеленский заявил, что никто не знает, как вернуть отношения и преодолеть эту пропасть. По словам главы украинского государства, "только время знает, сколько нужно на это потратить энергии".

Также Зеленский заявил, что лично он надеется, что победит добро, и "все вернется - территории, люди и, наверное, отношения".

Напомним, в ходе форума Зеленский также заявил, что допускает вероятность полномасштабной войны с Россией.

Также мы писали, что Зеленский, по его словам, ждет освобождения удерживаемых Россией украинцев после "Нормандского саммита".