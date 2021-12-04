Пассажирский лайнер Airbus, который направлялся из Тель-Авива в Москву, вынужденно снизил высоту из‑за риска опасного сближения с самолетом-разведчиком США. Инцидент произошел над Черным морем.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

Как рассказал агентству собеседник 3 декабря иностранный самолет "хаотично" пересекал трассы гражданской авиации над Черным морем и приблизился к рейсу Тель-Авив - Москва.

"Экипаж сообщил о срабатывании сигнализации об опасном сближении. Между самолетами по вертикали было менее 20 метров. Диспетчеры дали команду гражданскому самолету снизиться на 500 метров и занять более безопасный эшелон", - рассказал о подробностях случившегося источник.

Кроме этого, собеседник уточнил, что на запросы с земли самолет-разведчик не реагировал.

СМИ пишут, что на сайте Flightradar есть данные о том, что в 4 утра по киевскому времени показатель высоты гражданского рейса резко снизился с 10,6 до 9,4 тысяч метров. В этот момент Airbus летел над Черным морем на участке между Турцией и Туапсе.

В начале ноября "Страна" приводила заявление России о том, что у границ страны на Черном море усилила активность воздушная разведка НАТО.

А 10 ноября Россия засекла над Черным морем бомбардировщики США В-1В и связала их появление с подготовкой Киевом войны.