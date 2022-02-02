Последние месяцы западные СМИ практически ежедневно публикуют материалы с заголовками по типу: "Вот-вот в Украине начнется война", "Россия готовит полномасштабное вторжение". В России же называют это фейком и отрицают намерения нападать на Украину.

"Наша страна ни на кого нападать не собирается. Считаем неприемлемой даже мысль о войне между нашими народами", - заявил заместитель директора департамента информации и печати МИДа Алексей Зайцев.

Украинские же власти народ скорее путают, нежели успокаивают. Так, президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и призвал не паниковать. Сказал, мол войны не будет: "Нужно выдохнуть, успокоиться. Не бежать за гречкой и спичками".

Но буквально на следующий день в интервью The Washington Post Зеленский заявил, что Россия в любой момент может оккупировать Харьков.

Так или иначе, но всё это создаёт очень сильное напряжение, и вероятность войны в Украине обсуждают во всем мире.

Мы же решили пообщаться с теми, кто уже практически десяток лет живет в буквальном смысле на пороховой бочке, возле линии разграничения на Донбассе. Что здесь думают о нагнетании западными СМИ слухов вокруг Украины, верят ли они в возможность большой войны и как считают, что нужно делать для того, чтобы на Донбассе наконец-то был мир.

"Предчувствия войны нет". Что говорят жители Счастья

В городе Счастье Луганской области (под контролем правительства Украины) надеются, что обстрелы 2014 года не повторятся. Жители не верят, что Россия готовит нападение. Говорят, что предчувствия войны нет.

"70 лет прожил в г. Счастье, никогда не думал, что такое будет. Много домов разрушено было. Столько людей... По моим подсчетам, кого я знаю - 11 человек погибло. До сих пор есть дома, как вам сказать, крыши покрыли, а внутри никто ничего не делает", - отвечает пенсионер.

Говоря о прогнозах полномасштабной войны, он отвечает, что ситуация 2014 года не должна повториться: "Я думаю нет. Такого уже не будет. Почему-то уверен. Конечно, дай Бог, чтобы так оно и было", - добавил он.

Еще одна женщина рассказывает, что 2014 год поломал жизни всех жителей:

"У меня трое сыновей. Двое живут не здесь. У меня один живет в России, второй живет в Харькове. Третий здесь, со мной. Я не верю, что [еще большая война и обстрелы] могут быть. Зачем они нам? У меня просто нет слов, - дрожащим голосом говорит она. - Каждый раз смотрю телевизор и меня всё больше раздражает всё вот это... А так, нет, не страшно".

"Путин не такой дурак, чтобы нападать на Украину. Украина тоже сильная страна. Но по сравнению с их оружием, у нас не такое оружие. Но я считаю, что нет. Я не верю, [что Путин нападет]. У нас люди не верят здесь. Если вдруг что-то произойдёт, я буду здесь до конца. Я буду умирать только на своей земле. Никуда... Мы здесь пережили войну, в подвале сидели. Никуда не пойду. Придёт Путин - будет здесь Россия, мы ничего не сделаем. Украина тут - мы с удовольствием. Мы Украину приветствуем и живем в Украине. А если нас захватит Путин, а мы что сделаем? Мы безоружные", - говорит пожилая женщина.

"Люди не настроены на войну. Мы мира хотим", - соглашается с землячкой еще одна жительница Счастья.

"Если начнется война, мы в подвалах будем прятаться. А что еще нам делать? Путин уже ясным языком сказал: "Не буду наступать". Зачем нагнетать больше? Зачем нервировать нас всех. Вчера Зеленский сказал, что войны не будет, а позавчера сказал, что Харьков захватят. Ну, как можно ему верить?", - не может разобраться в словах украинского президента участница опроса.

Другие просто не могут подобрать слов от возмущения: "Ну зачем сеять среди людей вот этот раздор? И вообще, надо прекращать. Сколько можно, восемь лет люди страдают".

Люди, уставшие от войны, так комментируют обещанное в США "наступление России": "Надеюсь, этого не произойдет, хотелось бы, чтобы было мирно. Пока не стреляли так хорошо сейчас. Спокойно, мирно".

На вопрос о том, будут ли люди куда-то выезжать с семьёй, они отвечают, что поступят как прежде. "В прошлый раз оставались на месте. Ехать-то особо некуда. Кто нас где ждёт? Никому не нужны чужие люди", - отвечает женщина.

Если что-то серьезное начнется, люди готовы действовать. Мужчина отвечает, что останется в городе, а семью отвезет в безопасное место:

"Ну, не хотелось бы. Но будем семьи эвакуировать и здесь оставаться. Это мой дом. Где родился, там и пригодился".

"Это у них такая тактика - порулить. И вот они нашли свободный плацдарм, поэтому... Что будет, то будет. Чему быть, того не миновать. Но я не верю. Это нереально", - отвечает мужчина преклонного возраста.

"Нагнетается обстановка и по телевизору. Я уже боюсь включать телевизор конечно. Но не знаю. У меня нет такого предчувствия. Я конечно всегда жила в Украине. Хочу здесь жить, понимаете?", - поделилась с нами жительница Счастья.

"Всё можно ожидать. Вот так можно сказать, но здорово я не верю в то, что может Путин напасть на нас", - делится своим мнением пенсионерка.

"Люди устали бояться". Мнения жителей "ЛДНР"

Вот уже восьмой год части Луганской и Донецкой области остаются неподконтрольными Киеву. Что происходит по ту линию фронта? Верят ли люди там в угрозу новой большой войны? И что вообще думают обо всей этой ситуации? "Страна" пообщалась с населением неподконтрольных городов.

На КПВВ "Станица Луганская" мы встречаем жителей неподконтрольного Стаханова.

"Мы не думали, что в такую ситуацию попадём, которая есть сейчас, поэтому всё может быть", - отвечает женщина. Она добавляет, что в её городе все спокойно и у жителей нет паники.

О стягивании вооружения или других намёках на полномасштабную войну говорить не хотят:

"Ничего не знаю об этом, даже не спрашивайте. Я этого не знаю и не касаюсь", - говорят мужчина с женщиной. На вопрос о передвижении танков на улицах, они отрицательно качают головой - нет такого.

Еще один мужчина говорит, что воевать не планирует, но и войны не боится: "А чем мы будем воевать? Ну чего мы будем воевать? Мне уже не страшно...".

"В ДНР мобилизации нет"

Мы пообщались с донецким журналистом Алексеем Ильяшевичем, который в момент разговора находился в 40 км от Донецка - в Енакиево. Это тоже неподконтрольная территория и родной город экс-президента Виктора Януковича.

По словам Ильяшевича, в "ДНР" мощная информационная волна о возможном возобновлении большой войны из-за наступления ВСУ (что сама Украина, отметим, отрицает) идет последнюю неделю.

- Пошли заявления о том, что Украина стягивает войска к линии разграничения, стягивает туда военную технику. Опять пошли заявления о возобновлении полномасштабных боевых действий. Обострения в принципе нет. Стреляют стандартно, как обычно, если можно так сказать. Нет большого количества жертв, раненых, убитых, слава богу. Но говорят о возможном нападении Украины.

- То есть на неподконтрольной территории, в частности, в Донецке, боятся движений именно со стороны Украины?

- Да. У нас конечно никто не говорит, что мол мы сейчас пойдём в наступление. Таких разговоров нет. Говорят о возможном наступлении Украины. Новостей о мобилизации нет, как и колонн техники или военных на улице. Хотя в принципе для Донецка, Енакиево и других наших городов это нормальная история, когда на улице можно увидеть много военных.

Также не слышу, чтобы какая-то активизация на полигонах была. Внешне нет никаких признаков того, что надвигается большая война. То есть вроде бы всё как обычно.

- В Минских соглашениях несколько пунктов остаются камнем преткновения со стороны Украины. Это пункты 4 и 9 о последовательности передачи границы (после выборов и закрепления особого статуса Донбасса в Конституции Украины) и выборов.

- У нас категорически не приемлют позицию выборов, когда граница находится под контролем ВСУ. На этот вопрос лучше всего ответил Борис Филатов, когда он сказал: "Обещайте им всё, что хотите, а вешать мы будем потом..." И вот эта фраза не скажу, что засела у жителей Донбасса где-то глубоко внутри, но опасения действительно есть. И, на мой взгляд, они не беспочвенные. Опасения того, что как только Украина получит под контроль границу, ее уже в принципе не будет интересовать вопрос честности выборов, какой-то законности да и в принципе вопрос безопасности жителей Донбасса, многие из которых могут резко стать коллаборантами и врагами народа без суда и следствия, как это в Украине часто происходит. Конечно, здесь не верят, что если граница перейдет под контроль Украины до выборов, то выборы будут честными и прозрачными.

Здесь ключевой момент - вопрос безопасности. Это один из немногих вопросов, который людей реально тревожит. Дончане обеспокоены предвзятым отношениям украинских властей к людям, которые сотрудничали с местной властью. Мягко говоря, не самое дружелюбное будет отношение.

- Как в Донецке и Луганске относятся к возможным переговорам с официальным Киевом?

- Конечно, на уровне властей Донецк и Луганск позитивно смотрят на перспективу того, чтобы Украина разговаривала с ними напрямую. По поводу населения, эта тема не очень актуализирована в Донецке, как думаю и в Киеве. Потому что население у нас живёт какими-то своими более приземленными вещами. У людей стоит не вопрос "нужны ли прямые переговоры Киева с Донецком", а "как можно решать конфликт на Донбассе".

У людей все намного проще: им нужно кормить свою семью, зарабатывать деньги. О политике, идеологии, каких-то международных процессах - обо всем этом хорошо рассуждать на сытый желудок. Когда у людей очень тяжелое социально-экономическое положение (это видно невооруженным глазом), то они в политику стараются не лезть.

Это, наверное, тоже отличительная черта людей Донбасса. Во многом они аполитичны. Их уже всё это мало интересует. Тем более они понимают, что от них ничего не зависит. Судьба Донбасса решается, к сожалению, не в Донбассе. И даже не в Украине. Она где-то там высоко, на уровне переговоров сильных мира сего. На уровне переговоров Байдена и Путина. А мы просто стараемся жить своей жизнью да и всё.

- А много людей в Донецке среди твоих знакомых, которые хотят, чтобы Донецк снова был подконтрольным Украине?

- Я таких людей даже навскидку не припомню. Все хотят знаете чего? Все хотят вернуться в нормальную Украину образца 2012-2013 гг. до Майдана. Вот эта Украина она действительно для людей как образец. Неплохо было бы ее вернуть. Но мы понимаем, что это время безвозвратно ушло. А к той Украине, которая есть сейчас, местное население симпатий особо не питает. То есть с каждым годом, как ни крути, Минский процесс формально существует, но Донбасс не может находиться в подвешенном состоянии постоянно. Интеграция в Российскую Федерацию всё равно происходит. Я вам скажу, что через 2-3, максимум 4 года у нас тут все поголовно будут гражданами России.

- Что будут делать дончане в случае большой войны? Будет ли проводиться какая-то эвакуация? Возможно, какие-то инструкции сейчас даются людям в Донецке, открываются бомбоубежища, организовывают пути возможного вывоза мирного населения?

- Донецк от линии фронта совсем недалеко. Она проходит буквально в 15-20 минутах на машине от центра города, где люди гуляют с детьми, сидят в ресторанах. 15-20 минут и уже война. По поводу эвакуации и действий в случае военных столкновений: я не наблюдаю и не слышу, чтобы эта информация как-то актуализировалась, чтобы людям объясняли как действовать, куда бежать, куда прятаться. С одной стороны, потому, что мы это уже проходили. То есть в 2014-2015 годах люди здесь уже обучены. У некоторых, я до сих пор замечаю, на окнах скотчем залеплено крест накрест для того, если разрыв снаряда, чтобы стекла не раздробились. Некоторые до сих пор этот скотч не отодрали.

Конечно, есть бомбоубежища. Люди помнят, где эти места находятся. Поэтому никакой паники я не наблюдаю. Все в принципе понимают, что они будут делать. Каждый человек на случай большой войны что-то для себя решил, что-то понял. Уже знают, что кто-то будет к родственникам в Россию ехать, кто-то никуда ехать не собирается. Здесь не очень много таких людей, но они есть, которые живут в прифронтовых поселках. Я был под Горловкой на линии разграничения, там стоит полуразрушенное здание, в котором находятся солдаты на передовой. А рядом с ними домик местного жителя. От него до передовых позиций буквально метров 60-70. И мужчина очень спокойно рассказывает, как он с утра собирает осколки снарядов у себя в огороде, как он идет за хлебом очень быстро. Потому что там есть участок, который простреливается по дороге в магазин.

Эти люди уже никуда уезжать не собираются. И знаете, "будь что будет" - это такая распространенная точка зрения. Люди устали боятся уже. 7 лет жить в этом постоянном страхе. К этому привыкаешь и начинаешь думать: как будет, так и будет.

Центр Донецка в праздничной иллюминации

- Какая сейчас экономическая ситуация в регионе и Донецке?

- Глупо сравнивать уровень жизни, который у нас сейчас, с довоенным периодом. С другой стороны, все не так страшно, как возможно рисуется в украинских СМИ. Да, много шахт закрылось, как и на подконтрольной Украине территории. Это наша общая проблема, наша общая беда, которую долго откладывали в долгий ящик. Но заводы, в принципе, работают.

Вот у меня в городе Енакиевский металлургический завод, коксохимический. На Енакиевском металлургическом недавно поменялся управляющий. До этого "Внешторгсервис" был, который связывают с Сергеем Курченко, беглым украинским олигархом. Сейчас новое руководство. Рассчитались с долгами по зарплате, там действительно были большие задолженности. Зарплату подняли людям.

Не скажу, что с какой-то большой перспективой люди смотрят в будущее, но и чего-то такого резко негативного тоже не ждут. То есть жизнь продолжается, и не всё так плохо, как рисуют. Тем более сейчас зимой, когда на Украине очень остро стоит вопрос коммунальных тарифов, жилищно-коммунального хозяйства, счетов за газ. А у нас этой проблемы нет. То есть я вообще особо не смотрю, сколько на коммуналку уходит, потому что это совсем небольшие деньги.

- А цены на продукты у вас дороже, чем на подконтрольной территории?

- Продукты, наверное, дороже, но мне тоже трудно сравнивать, потому что я в Украину не выезжаю. Я не смотрел. Ну да, наверное, дороже. Хотя мои знакомые, которые приезжают с Украины и туда-сюда ездят, говорят, что тоже выравнивается. То есть уже какой-то большой разницы не наблюдается. А на какие-то позиции у нас продукты есть дешевле. Те же хлебо-булочные изделия намного дешевле.

А по поводу ностальгии, наверное есть такая ностальгия по той довоенной, домайданной Украине, которая представляла собой нормальное государство. Не без проблем конечно, не без коррупции, не без Януковича, которого здесь люди тоже не любили.

Но сейчас отношение чуть-чуть изменилось за счет вот этой ностальгии. Люди времена Януковича сейчас вспоминают как золотой век, хотя к самому Януковичу и тому, что происходило во времена его правления, оценки очень неоднозначные.

Масло по цене 88 рублей - около 33 грн

Прилавки донецких магазинов заполнены продуктами

Но в целом, Украина до Майдана - это Украина, которую мы потеряли. К ней никто здесь не питает каких-то враждебных негативных чувств. Да и вообще к Украине, если пройтись по городу и поспрашивать людей о том, как они относятся к украинцам, я думаю, вы очень редко сможете услышать какие-то негативные отзывы. Не будет здесь большого количества людей, которые будут говорить, что "Я Украину ненавижу" или "украинцы - какой-то плохой народ". Наоборот, вы услышите слова о том, что украинцы - это прекрасный народ, что не надо нам с украинцами воевать ни в коем случае, это наши люди, у них такие же проблемы, как у нас.

- А дончане сами себя украинцами уже не считают?

- Это хороший вопрос, кем они себя считают. Здесь трудно к какому-то общему знаменателю привести, но опять-таки, это неактуальный вопрос. Вот выйдем мы на улицу и начнем спрашивать у людей, кем они себя считают - русским или украинцем, донбассовцем или донецким. Люди, наверное, начнут задумываться. И многие сразу дать четкий ответ не смогут. Они будут думать, размышлять. И это как раз-таки показатель того, что они таким вопросом не задаются. Они знают, что они живут в Донецке, что по своему происхождению они являются уроженцами Донбасса.

- Какая сейчас ситуация в Донецке? Насколько восстановили обстрелянные дома, отреставрировали город? Были, я помню, в 2016 году фотографии заросшей "Донбасс-Арены" с разбитой плиткой вокруг.

- У Донецка есть одно очень положительное качество даже в военное время. Это довольно чистый город. Особенно это было заметно в 2015-2016 годах. Возможно, это связано с тем, что не было работы, и центр занятости всех людей отправлял на работу по благоустройству. То есть в коммунальные службы. И действительно было заметно, что коммунальщики очень самоотверженно работают.

Но в последнее время немножко с этим возникли какие-то проблемы: Донецк и Енакиево стали погрязнее. Мусора больше. Но в целом, город ухоженный, особенно если говорить о Донецке. В центральной части ничего не напоминает о том, что идёт война или что она когда-то здесь была. То есть абсолютно мирная жизнь. И люди, которые в первый раз приезжают в Донецк из России или откуда-то еще из-за границы, говорят, что у них было представление, что Донецк как блокадный Ленинград, что здесь всё разрушено, какие-то постоянно взрывы-выстрелы, какие-то одинокие люди под бомбёжками как-то пробираются. Да нет, абсолютно ничего этого нет. Хороший обыкновенный город, где люди гуляют с детьми, работают рестораны, работают даже ночные клубы.

Проблема Донецка в том, что здесь ничего нового не строится. Город, даже если его поддерживать в таком нормальном состоянии, он все равно как-то ветшает. Я когда приезжаю в Россию, мне всегда в глаза бросается вид работающего строительного крана. Я смотрю на него с удивлением, потому что в Донецке за последнее время я не припомню, чтобы я видел работающий кран.

- Что делать сторонам конфликта, чтобы достичь мира и воссоединиться?

- Когда Зеленский стал президентом, тогда казалось, что вот что-то может из этого получиться. Возможно, получится прийти к миру. Сейчас, на мой взгляд, время уже упущено. И реинтеграция Донбасса в состав Украины в принципе невозможна. Очень много камней преткновения, очень много противоречий и очень много воды утекло. И когда я начинаю думать, как разрулить те переговорные треки, которые сегодня стоят на повестке дня, я не вижу решения.

Один из главных вопросов: что делать с теми людьми, их уже сотни тысяч, которые сегодня проживая в Донбассе, уже являются гражданами Российской Федерации. Ну да, с точки зрения украинского законодательства, это не является проблемой. Потому что Украина не признает у человека наличия второго гражданства. Мы это видели на примере того же нацгвардейца Маркива, которого в Италии посадили как гражданина Италии, а для Украины он оставался своим гражданином. И Кирилл Вышинский, которого осудили как гражданина Украины, хотя он говорил, что он гражданин РФ.

Но мы же понимаем, что для Украины это неприемлемо - вернуть в свой состав территорию, которая уже населена гражданами РФ. И таких вопросов очень много. В теории Донбасс может вернуться только в ту Украину, которая сама изменится. На мой взгляд, Минские соглашения не столько о Донбассе, сколько об Украине. Украина должна стать другой. Но не вернется Донбасс в страну, которая шагает к членству в НАТО. Не вернется Донбасс в страну, где русский язык вытесняют из всех сфер обращения, в страну, которая враждует с РФ, в страну, где переименовывают проспекты и улицы, сносят памятники, которые у нас никто сносить не хочет.

И если Минские соглашения реализуются, Донецк по факту превратится в альтернативный Киеву политический центр. Он станет точкой притяжения для всех оппозиционных политических сил, политических лидеров, которые не согласны с политикой Киева. Это действительно будет мощная сила. Конечно, украинским властям этого не надо. Страна уже другая. Они эту страну подогнали уже под свои представления. Ну, разделяй и властвуй, вот такая вот простая формула. И на примере Украины мы видим, как она действует.

Полный репортаж Юлии Колтак читатели могут посмотреть на канале YouTube.