Телеканал CNN, который ночью взбудоражил всех новостью о том, что Байден якобы сказал Зеленскому о неизбежном вторжении России (что опровергли и у Зеленского, и у Байдена) выпустил большую аналитическую статью о перспективах войны между Украиной и Россией.

Материал журналиста Лауры Смит-Спарк озаглавлен так: "Украинско-российский кризис: как скоро может начаться война и как она будет выглядеть?".

В нем проводится мысль, что на Западе и в Украине очень по-разному оценивают угрозу начала полномасштабной войны.

1. Западные аналитики ждут войны

Автор материала, со ссылкой на данные западных аналитиков прогнозирует, что у России "есть несколько вариантов атаки" - от ударов с воздуха, "до наземного вторжения на широком фронте".

Аналитики констатируют, что хотя у России недостаточно сил на границе, их всегда можно подвезти туда в течение 72 часов поездами и по автодорогам.

В частности, аналитик-исследователь британского Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни-Эванс допускает, что масштабные жертвы в случае открытого вторжения по всей северной границе Украины приведут к политическому недовольству внутри самой РФ, поэтому в случае эскалации будут использовать средства "очень дальнего действия" для разрушения военных баз, электростанций и мостов.

Также аналитики допускают сценарий построения "сухопутного коридора" к Крыму (для этого России потребуется высадиться с побережья Азовского моря) или агрессия на Донбассе, обсуждая такой сценарий, аналитики говорят, что Путин "знает, что ему это сойдет с рук".

2. В Украине в войну не верят

Автор материал указывает, что в Киеве, в отличие от Запада, не видят причин считать, что Россия "перешла в боевой режим" или "готовится к атаке".

Украинская разведка оценивает, что угроза со стороны России "опасна, но не неизбежна", сообщил источник CNN.

При этом издание отмечает, что официальные лица, включая президента Украины, говорят о мощи армии, с чем не совсем согласны на Западе.

"Украинские вооруженные силы действительно усердно работали над своей модернизацией, они сделали все возможное с отечественной промышленностью, чтобы улучшить свои возможности и укрепить свою оборону. Но в конечном итоге многое из того, чего они достигли, носит тактический характер. То, как русские сражаются, намного выше этого", - говорит аналитик-исследователь британского Королевского института объединенных служб Сэм Крэнни Эванс.

Автор напоминает, что Байден сказал Зеленскому во время телефонного разговора в четверг, что существует реальная вероятность того, что Россия может начать вторжение в феврале, но "Зеленский, однако, повторил свою позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной", и нет уверенности в том, что нападение состоится".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом США Джо Байденом 27 января. По словам Зеленского, они обсудили текущие дипломатические усилия по деэскалации и согласовали общие действия на будущее, также речь шла о возможности финансовой поддержки Украины.

В Белом доме заявили, что Байден пообещал Зеленскому решительно отреагировать на вторжение Путина в Украину.

Также мы писали, что CNN со ссылкой на неназванного высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Байден сказал Зеленскому, что Россия уже приняла решение атаковать Украину, включая Киев.

Кроме того, сообщалось, что у Зеленского отрицают, что Байден сказал ему о неизбежности российского вторжения. Также факт такого сообщения Байдена отрицают и в Белом доме.