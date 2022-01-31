Постпред Украины в ООН заявил, что Киев не готовится нападать ни на Крым, ни на Донбасс
Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на созванном по инициативе США заседании Совета безопасности заявил, что Киев не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму.
Мероприятие транслируется в Ютуб.
По словам Кислицы, власти Украины не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта. Украина готова к возобновлению работы в "нормандском формате" на всех уровнях, заверил постпред.
Также постпред Украины при ООН сказал, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Как рассказывала "Страна", ранее Ранее о том, что у Москвы нет намерений нападать на Украину, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.
"Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения", - обвинил Запад Василий Небензя на заседании органа.
Заявления двух постпредов прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".
"В общем, никто ни на кого не собирается нападать, но все говорят о войне", - написал канал.