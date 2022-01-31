Постпред Украины при ООН Сергей Кислица на созванном по инициативе США заседании Совета безопасности заявил, что Киев не планирует военного наступления в Донбассе или Крыму.

Мероприятие транслируется в Ютуб.

По словам Кислицы, власти Украины не видят альтернативы мирному урегулированию конфликта. Украина готова к возобновлению работы в "нормандском формате" на всех уровнях, заверил постпред.

Также постпред Украины при ООН сказал, что Владимир Зеленский готов ко встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Как рассказывала "Страна", ранее Ранее о том, что у Москвы нет намерений нападать на Украину, заявил постпред России в ООН Василий Небензя.

"Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения", - обвинил Запад Василий Небензя на заседании органа.

Заявления двух постпредов прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"В общем, никто ни на кого не собирается нападать, но все говорят о войне", - написал канал.