Постпред РФ при ООН Василий Небензя на созванном США заседании Совета безопасности организации заявил, что разговоры о возможности войны между Россией и Украиной сами по себе провокационны. Он добавил, что Запад как будто хочет и ждет этой войны.

Заседание Совбеза транслируется в Ютубе.

"Наши западные коллеги говорят о необходимости деэскалации, но прежде всего сами нагнетают напряженность риторикой и провоцируют эскалацию. Разговоры о грядущей войне сами по себе провокационны", - сказал Небензя, выступая на заседании СБ ООН.

В ответ на обвинения США в эскалации он заявил, что Запад не приводит никаких доказательств намерений России вторгнутся в Украину.

"Вы как будто призываете к этому, хотите и ждете, когда это произойдет. Как будто вы хотите сделать реальностью ваши домыслы. Это несмотря на то, что мы постоянно опровергаем эти обвинения, и это при том, что ни одной угрозы о планируемом вторжении на Украину из уст кого-либо из российских политиков или общественных деятелей за все это время не прозвучало", - подчеркнул Небензя.

Ранее "Страна" приводила слова президента Хорватии Зорана Милановича, который заявил, что политики из Европы безответственно относятся к Украине и натравливают ее на Россию.

Также мы сообщали, что на 18 февраля США созывают заседание Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины.