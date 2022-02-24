Нацполиция собирается выдать оружие ветеранам органов внутренних дел. Предусматривающий это приказ главы Национальной полиции Украины Игоря Клименко в четверг, 24 февраля, получили региональные подразделения.

Предполагается, что процедура будет максимально упрощена из-за агрессии России, поскольку Верховная Рада Украины поддержала решение о введении военного положения на территории государства.

Цель выдачи оружия ветеранам - усилить деятельность правоохранительных органов Украины в обеспечении правопорядка на территории населенных пунктов.

Напомним, рано утром 24 февраля президент РФ Путин объявил о начале "военной спецоперации" против Украины.

Взрывы и стрельбу уже слышат жители нескольких украинских городов.

В МВД сообщили о захвате российскими военными двух сел в Луганской области. В Луцке подорвали телебашню, на военных складах Днепропетровской области пожары.

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