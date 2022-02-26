Крупные украинские мобильные операторы Киевстар, Vodafone и lifecell заблокировали доступ к своим сетям для абонентов России и Беларуси.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины в своем телеграм-канале в субботу, 26 февраля.

Ранее стало известно компания Meta отказалась выполнять требования российских властей. Российские власти приказали ему прекратить независимую проверку фактов, маркировку контента, размещенного в Facebook российскими государственными медиа.

На этой неделе Россия объявила "специальную военную операцию на Донбассе", после чего началась атака на города Украины российских военных на военных машинах с буквой Z.

В Киеве ввели комендантский час с субботы до понедельника. Власти заявляют, что все, кто окажутся на улице, считаются диверсантами. По ссылке — основные новости Киева.

В нашем онлайне — Главное о войне в Украине 26 февраля 2022. В телеграм-канале "Политика Страны" — карта боевых действий, фото и видео, оперативные новости Украины сейчас.

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