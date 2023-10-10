ХАМАС потерял двух высокопоставленных чиновников после ударов Израиля.

Об этом сообщает Sky News.

В результате воздушного удара, проведенного Армией обороны Израиля в секторе Газа, были ликвидированы двое высокопоставленных чиновников ХАМАС: "министр экономики" Джавад Абу Шамал и член политбюро ХАМАС Закария Абу Маамара.

Оба чиновника были уничтожены в Хан-Юнисе на юге сектора Газа.

По данным израильских властей, Джавад Абу Шамал, занимавшийся деньгами ХАМАС, руководил финансированием и управлением террористическими акциями как внутри, так и за пределами сектора Газа. Ранее он был также ответственным за проведение операций, направленных на нанесение ущерба жителям Израиля.

Между тем Financial Times рассказала об организаторе атаки на Израиль - руководителе военного крыла ХАМАС Мохаммеде Дейфе. За ним уже 20 лет охотится израильская разведка. Считается, что после авиаудара он потерял руку и ногу, был парализован и передвигается на инвалидной коляске.

Мохаммед Диаб Ибрагим Масри родился в лагере беженцев в 1965 году в палестинском городе Хан-Юнис. Окончил Исламский университет Газы, играл там в театре.

Его родители сражались в арабо-израильских войнах. Еще юношей в конце 1980-х, в первые годы существования ХАМАС, он присоединился к движению. Снимался в пропагандистских роликах. Вскоре стал известен как один из самых многообещающих и жёстких командиров. Получил прозвище Дейф (то есть "гость") из-за манеры ненадолго останавливаться у лояльных организации палестинцев, тем самым избегая обнаружения разведкой.

Был близок к Яхие Айяшу, командиру-"инженеру" ХАМАСа, организатору нескольких терактов в автобусах. Стал экспертом по вооружениям, одним из создателей лабиринта туннелей под сектором Газа и неуправляемых ракет "Кассам", которыми ХАМАС уже 22 года бомбит Израиль.

Его низкотехнологичные ракеты почти сокрушили "Железный купол" Израиля в ходе 11-дневной войны 2021 года.

По мнению израильских спецслужб, Дейф организовал немало терактов, в том числе вооружённые нападения на израильских военнослужащих.

Его неоднократно пытались нейтрализовать. Считается, что в 2014 году под авиаударом израильской авиации погибли одна из его жён, дочь и сын. В ХАМАС это отрицают.

7 октября он опубликовал 10-минутное обращение о начале операции "Наводнение Аль-Аксы", в котором призвал "изгнать оккупантов со священной земли" и обратился к другим арабским странам с тем, чтобы они присоединились к военным действиям.

7 октября 2023 года Израиль подвергся массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за атаку взяла на себя палестинская группировка ХАМАС, которая захватила несколько израильских общин вблизи сектора Газа.

Военно-политический кабинет Израиля объявил войну - впервые после войны Судного дня 1973 года.

8 октября начались перестрелки на севере Израиля, на границе с Ливаном, где активизировалась "Хезболла".

9 октября ЦАХАЛ заявил о возврате контроля над всей территорией Израиля. ХАМАС продолжает наносить ракетные удары по территории Израиля. Израиль отвечает ударами по сектору Газа.

Что происходит в Израиле сегодня — в нашей хронике событий.