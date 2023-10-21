Евросоюз активизирует подготовку к работе над новым пакетом санкций против России.

Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на собственные источники.

"Новый пакет, который станет 12-м по счёту с момента вторжения России в Украину, может включать запрет на поставки российских алмазов, дальнейшее ограничение возможностей Москвы по обходу санкций и включение в санкционный список компаний третьи стран, которые помогают Москве в этом. Ожидается также, что ЕС расширит список запрещённых товаров, которые Россия может использовать в военных целях", - отмечает агентство.

Ранее агентство Bloomberg писало, что Евросоюз начал готовить двенадцатый пакет санкций против РФ. Также в публикации говорилось, что Евросоюз может предложить механизм использования прибыли от замороженных российских активов для помощи Украине, который анонсировали в июне, но не до сих пор не представили. Кроме этого, Польша и страны Балтии предложили ввести дополнительные санкции против российского сжиженного природного газа и сектора IT-услуг.

Также мы сообщали, что президент Зеленский призвал Евросоюз ускорить работу над новым пакетом санкций против России.