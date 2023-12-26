В ТикТоке вирусится видео годичной давности с саммита Евросоюза в Брюсселе, на котором Владимир Зеленский комментирует тему мобилизации. Тогда президент заявил, что в отличие от России в Украине никто не загоняет людей на войну насильно.

В контексте появления законопроекта об ужесточении мобилизации и поражении уклонистов в важнейших правах это видео обсуждают в соцсетях очень эмоционально.

"Мы не можем поступать как Россия — загонять палками на войну. Мы не такое государство. Это парадокс. Мы воюем за ценности европейские, и мы хотим быть членом Европейского союза, поэтому даже воевать мы должны с учетом таких ценностей", — сказал Зеленский на саммите в Брюсселе.

В комментариях под видео пользователи обрушились на власти с критикой.

"Так мы хуже. Россия не закрывала границы, а у нас как раз рабство и на войну загоняют палками", "Нам останется одно. Не идти на войну, сопротивляться, биться, но не идти. Спасать нацию. Они хотят нас уничтожить", "Загоняют тюрьмой. Или повестка и война, или сядешь", "Мы ничем не лучше России. Нас насильно ТЦК гребет", "После таких законов действительно выглядит так, что нас нужно спасать", - пишут люди.

Ранее мы подробно разбирали новый законопроект об ужесточении мобилизации.