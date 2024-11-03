Известный финансист Уоррен Баффет накануне выборов в США распродает акции крупнейших американских компаний.

Его компания Berkshire Hathaway сообщила, что продала 25% своих акций Apple в течение лета.

Также Баффет избавился от акций Bank of America на несколько миллиардов долларов.

В итоге, "денежная подушка" Berkshire Hathaway выросла до рекордной суммы в $325,2 млрд.

Эксперты, опрошенные Reuters, считают, что накопление наличных денег Баффетом означает "бегство от риска", "и инвесторы могут беспокоиться о том, что это означает для экономики и рынков".

Напомним, демократы готовят план на случай, если кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп преждевременно объявит о победе на предстоящих выборах.

Поражение Трампа на выборах в 2020 году привело к штурму Капитолия его сторонниками и заявлениями об "украденных выборах".

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