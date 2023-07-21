Прокуратура сообщила об обысках в "Киевавтодоре". Обыски также прошли в районных коммунальных предприятиях "Дорожно-эксплуатационное управление по ремонту и содержанию автомобильных дорог и сооружений на них" и у компаний-подрядчиков.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Всего проведено 20 одновременных обысков в Киеве, Киевской и Одесской областях.

Дело касается хищений бюджетных средств на тендерах по капитальному ремонту дорог и благоустройству в столице должностными лицами "Киевавтодора" и подрядных компаний Подольского, Печерского, Соломенского и Шевченковского районов столицы.

Деньги выводились через аффилированные предприятия после их победы при проведении государственных закупок.

Следственные действия происходят в рамках производства, начатого по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).



Следственные действия в настоящее время продолжаются.

Как писала "Страна", еще в июле 2021 года в ГБР и СБУ обвинили топов "Киевавтодора" и "Киевгорсвета" в присвоении 110 млн гривен.

Напомним, в августе прошлого года в "Киевавтодоре" ответили на запрос киевлянина о том, где в столице глубже яма, но о ремонте умолчали.

Война в Украине идет уже 513-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 21 июля 2023 года в онлайне.