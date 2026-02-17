В Одессе правоохранители задержали подозреваемого в подрыве автомобиля Toyota, который произошел вчера утром в Киевском районе города.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По версии следствия, автомобиль с водителем подорвали самодельным взрывным устройством, приведенным в действие дистанционно.

"Подрыватель контролировал процесс с помощью мобильного телефона, замаскированного на месте происшествия в упаковке из-под сока", - говорится в сообщении.

Задержан ранее судимый за кражи 32-летний мужчина, который не имел постоянного места жительства и вел асоциальный образ жизни.

При этом в полиции считают, что он был завербован неустановленным лицом за 5000 долларов. Однако из обещанных денег исполнитель получил только мелочь на приобретение материала для изготовления взрывчатки.

Действия фигуранта квалифицированы как террористический акт. За преступление ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Вчера мы подробно рассказывали, как в Одессе на Академика Королева взорвали упомянутую машину с отставным военным. В результате происшествия 56-летний водитель получил травмы, но выжил. Также были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

6 февраля в Одессе на той же улице подорвали автомобиль аналогичной марки, в результате чего погиб 21-летний сержант-кинолог Государственной пограничной службы Руслан Каламбердиев 2004 года рождения.