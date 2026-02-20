Служащего украинской армии задержали за убийство в Днепропетровской области.

Об этом сообщает Национальная полиция, публикуя снимки с задержания.

По информации следствия, 18 февраля в Павлограде возле супермаркета мужчина открыл огонь из автомата по работникам частной охраны. Один человек погиб на месте, другой – был госпитализирован с огнестрельными ранениями.

Оперативники с участием спецподразделения КОРД установили личность нападающего и задержали его. Им оказался 28-летний местный житель, военнослужащий.

Задержанному сообщили о подозрении в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство.

Ранее сбежавший в самоволку военный убил человека, взорвав гранату в Киеве.

На днях суд отправил в СИЗО двух военкомов, подозреваемых в убийстве мужчины в Днепре, объявив по третьему.

