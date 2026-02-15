На Ровенщине правоохранители задержали дезертира, который угнал автомобиль и открыл огонь по полицейским.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ровенской области на своей странице в Facebook.

Так, 30 января 30-летний военнослужащий сообщил полицейским, что неизвестный завладел его автомобилем Fiat Doblo, который был припаркован на территории полигона.

Следователи по этому факту открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК Украины, а оперативники начали поиск транспортного средства и злоумышленника. В тот же день полицейские обнаружили украденное авто неподалёку от села Клевань Ровненского района.

Полицейские установили личность причастного к преступлению: им оказался 49-летний житель этого же населённого пункта, который был мобилизован в январе этого года.

14 февраля, около 06:40 следственно-оперативная группа при силовой поддержке роты полиции особого назначения прибыла в его жилище. Однако мужчина сразу из окна дома начал стрелять в сторону полицейских.

Спецназовцы оцепили жилище и вступили с мужчиной в переговоры. После серии выстрелов злоумышленник вышел из дома с поднятыми руками и был задержан. Никто не пострадал.

Во время обыска полицейские обнаружили и изъяли пистолет, автоматическое оружие, три пневматические винтовки, штык-нож, 29 холостых патронов, 7 гильз, трубку для курения и фольгу со слоями психотропного вещества.

Фигуранту сообщили о подозрении и задержали в процессуальном порядке: он находится в изоляторе временного содержания.

Напомним, на днях в Киеве сбежавший в самоволку военный подорвал гранату во время пьянки и убил человека.

А в декабре в одесской многоэтажке военный, самовольно оставивший свою часть, взорвал сразу три гранаты.