В одной из школ Канады произошла стрельба, в результате которой погибли не менее 10 человек. Среди погибших есть учащиеся и взрослые. Около 25 человек получили ранения различной степени тяжести.

Инцидент произошел в канадском городке Тамблер-Ридж, провинция Британская Колумбия, население которого составляет 2400 человек, пишут западные СМИ.

По данным Королевской канадской конной полиции, шесть человек были найдены погибшими в здании самой школы. Еще один умер по дороге в больницу, а двое были обнаружены в жилом доме, который, по мнению полиции, связан с этим инцидентом.

Полиция сообщила, что предполагаемый стрелок найден мёртвым. По предварительным данным, он мог покончить с собой. Заявляется, что это могла быть женщина.

Трагедия уже рассматривается как одно из самых смертоносных массовых нападений в современной истории Канады. Премьер-министр страны Марк Карни выразил соболезнования семьям погибших.

