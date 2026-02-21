Подозреваемые в нападении на военных из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" задержаны.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Днепропетровской области на своей странице в Facebook.

В полиции сообщили, что инцидент произошёл 20 февраля около 16:00 в центре города Каменское. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа и другие подразделения полиции. Правоохранители провели осмотр места происшествия, опросили свидетелей и очевидцев.

По версии следствия, подозреваемые спровоцировали конфликт с военнослужащими ВСУ. Во время столкновения один из фигурантов произвёл несколько выстрелов из предмета, похожего на пистолет, в сторону военных. Кроме того, в ходе конфликта один из военнослужащих получил телесные повреждения.

Правоохранители задержали двоих мужчин, которые оказались местными жителями 37 и 42 лет.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Ранее мы рассказывали, что в Днепропетровской области за убийство задержали служащего украинской армии.

