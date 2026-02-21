В Днепропетровской области группа из шести человек напала на военных из 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар".

Об этом сообщил военнослужащий ВСУ Станислав "Осман" Бунятов в своем Телеграм-канале.

По его словам, нападение произошло во время того как военнослужащие шли на "Новую почту" и общались между собой.

"Осман" заявил, что один из нападающих применил огнестрельное оружие.

"От себя искренне советую будущим штурмовикам приехать и извиниться, "Айдар" - не ТЦК, одинаковыми последствия не будут", - пишет военный.

Причины нападения неизвестны, официально ситуацию никак не комментировали.

Напомним, в Одессе на улице Академика Королева взорвали машину Toyota с отставным военным. В результате происшествия 56-летний водитель получил травмы, но выжил. Также были повреждены несколько припаркованных рядом автомобилей.

Правоохранители задержали подозреваемого в подрыве. Им оказался ранее судимый за кражи 32-летний мужчина, который не имел постоянного места жительства и вел асоциальный образ жизни.

Также мы рассказывали, что 6 февраля в Одессе на той же улице подорвали автомобиль аналогичной марки, в результате чего погиб 21-летний сержант-кинолог Государственной пограничной службы Руслан Каламбердиев 2004 года рождения.