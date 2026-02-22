Свидетелем ночной стрельбы в резиденции президента США Дональда Трампа, в ходе которой был застрелен мужчина с дробовиком, стал украинский предприниматель Валид Арфуш, который в ту ночь находился в Мар-а-Лаго.

Как рассказал "Стране" Арфуш, инцидент произошел примерно в 1.30 ночи по местному времени. Он его наблюдал из окна.

"В эту ночь Трампа в резиденции не было. Поэтому дорога к ней не была перекрыта. И вооружённый мужчина просто перелез через забор. Он там не высокий – ниже роста человека. После этого сотрудники секретной службы начали кричать мужчине, чтоб он остановился, а затем открыли огонь. Прозвучало около семи выстрелов. Очень быстро на место приехали сотрудники разных служб – около 100 человек. И ещё два часа над резиденцией кружил вертолёт", – рассказал Арфуш.

Бизнесмен также предоставил видео, что происходило на дорогах около резиденции сегодня утром.

Валид Арфуш в одном из помещений в Мар-а-Лаго

Ранее в поместье Трампа поймали молодого мужчину из Техаса.

Напомним, намеревавшийся застрелить Трампа на поле для гольфа американец получил пожизненный срок.