Охрана президента США Дональда Трампа застрелила вооружённого мужчину, который пытался проникнуть в резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде, где находится имение американского лидера.

Об этом сообщил телеканал Fox News со ссылкой на Секретную службу США.

По данным ведомства, около 01:30 ночи мужчина примерно 20 лет совершил "несанкционированный вход" на территорию объекта.



Его заметили у северных ворот. Сообщается, что при себе у него был предмет, похожий на дробовик, а также канистра с топливом.

Сотрудники Секретной службы открыли огонь, в результате мужчина погиб на месте.

По словам официальных лиц, никто из персонала Секретной службы или шерифа округа Палм-Бич не пострадал, а на территории поместья в тот момент не было лиц, находившихся под охраной Секретной службы – то есть президента США.

Напомним, Трамп уже становился целью покушения во время своей предвыборной кампании 2024 года.

Позже он подтвердил версию, что от гибели во время покушения его спас поворот головы направо, который он сделал, чтобы прочитать надписи на плакатах о нелегальных мигрантах.