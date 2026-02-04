Суд признал американца Райана Эсли Рута виновным в попытке убийства президента США Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде в 2024 году и приговорил к пожизненному заключению.

Об этом сообщает телеканал Fox News.

По информации издания, Рут участвовал в судебном процессе без адвоката, а обвинение за две недели представило показания более 30 свидетелей.

Во время заключительной речи Рут утверждал, что не собирался стрелять в Трампа, и что ему "не дано убивать". Он настаивал, что не направлял винтовку ни на Трампа, ни на агента Секретной службы, а его "намерения были безвредны".

При этом прокуратура утверждает, что Рут тщательно готовил план убийства: купил оружие, изучал перемещения Трампа и использовал по меньшей мере 3 псевдонима и 10 мобильных одноразовых номеров.

После оглашения вердикта Рут попытался заколоть себя с помощью ручки.

Прокуроры просили для Рута пожизненного заключения без права на досрочное освобождение – заявив, что обвиняемый "не раскаялся". Суд поддержал это предложение.

Также Рут получил семилетний тюремный срок за одно из своих преступлений, связанных с оружием.

Ранее сообщалось, что Рут пытался купить ракетную установку в Украине всего за несколько недель до своего ареста.

