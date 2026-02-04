Пытавшийся застрелить Трампа на поле для гольфа американец получил пожизненный срок
Суд признал американца Райана Эсли Рута виновным в попытке убийства президента США Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде в 2024 году и приговорил к пожизненному заключению.
Об этом сообщает телеканал Fox News.
По информации издания, Рут участвовал в судебном процессе без адвоката, а обвинение за две недели представило показания более 30 свидетелей.
Во время заключительной речи Рут утверждал, что не собирался стрелять в Трампа, и что ему "не дано убивать". Он настаивал, что не направлял винтовку ни на Трампа, ни на агента Секретной службы, а его "намерения были безвредны".
При этом прокуратура утверждает, что Рут тщательно готовил план убийства: купил оружие, изучал перемещения Трампа и использовал по меньшей мере 3 псевдонима и 10 мобильных одноразовых номеров.
После оглашения вердикта Рут попытался заколоть себя с помощью ручки.
Прокуроры просили для Рута пожизненного заключения без права на досрочное освобождение – заявив, что обвиняемый "не раскаялся". Суд поддержал это предложение.
Также Рут получил семилетний тюремный срок за одно из своих преступлений, связанных с оружием.
Ранее сообщалось, что Рут пытался купить ракетную установку в Украине всего за несколько недель до своего ареста.
О том, что известно о Райане Уэсли Руте, который поддерживал Украину, мы рассказывали в отдельном материале.