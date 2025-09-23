Гражданин США, 58-летний Райан Уэсли Рут признан виновным по всем пунктам дела о покушении на тот момент кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его избирательной кампании 2024 года. После вынесения окончательного вердикта Рут попытался ударить себя в шею ручкой.

Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Сегодняшний обвинительный вердикт в отношении человека, покушавшегося на президента Трампа, демонстрирует приверженность Министерства юстиции наказанию тех, кто прибегает к политическому насилию. Это покушение было не только нападением на нашего президента, но и посягательством на саму нацию", - сказала федеральный прокурор Пэм Бонди.

Руту были предъявлены обвинения в покушении на убийство одного из кандидатов в президенты, хранении огнестрельного оружия с целью совершения насильственного преступления, нападении на федерального служащего, хранении огнестрельного оружия и боеприпасов в качестве осужденного преступника и хранении огнестрельного оружия со стёртым серийным номером. Он не признал себя виновным и защищал себя в суде.

Предъявленные Руту обвинения предполагают наказание вплоть до пожизненного заключения.

Напомним, в сентябре прошлого года Райан Уэсли Рут пытался застрелить кандидата в президенты США Дональда Трампа на поле для гольфа во Флориде. Мы публиковали видео задержания стрелка.

Как мы сообщали, сторонник демократического кандидата Камалы Харрис Уэсли Рут поддерживал Украину и вербовал афганцев для ВСУ.