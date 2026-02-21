Один из задержанных в Молдове за "покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона" был ранее помилован президентом Майей Санду. Мужчина был осуждён за торговлю наркотиками, но вышел на свободу.

Об этом сообщают местные СМИ.

Прокуратура Молдовы заявила, что по делу о подготовке заказных убийств украинских деятелей задержаны четыре человека. Среди них – Николай Шепель, которого в 2022 году помиловала президент Санду.

В 2017 году Шепель был приговорён российским судом к 11 годам лишения свободы за сбыт наркотических веществ в особо крупном размере, позже его перевели в Молдову для дальнейшего отбывания наказания, но в 2021 году Санду решила его помиловать.

Теперь же, утверждает молдавская прокуратура, Шепель оказался причастным к созданию преступной организации, планировавшей убийства в Украине по заданию российских спецслужб.

Вслед за этим Санду отозвала свой указ о помиловании Шепеля.

