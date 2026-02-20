В Украине готовились убить известных общественных и политических деятелей. Покушение на них заказала Россия.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции на своей странице в Facebook.

По версии следствия, спецслужбы РФ отправляли в Украину завербованных граждан Молдовы, которые собирали подробную информацию о назначенных целях: местах проживания и работы потенциальных жертв, их маршрутах передвижения, местах пребывания. Также преступники отрабатывали возможные способы совершения убийства, после чего ждали указаний от куратора, который поддерживал связь с российскими спецслужбами.

Полиция заявляет, что среди лиц, которых планировали ликвидировать, были "известный журналист, внесенный в России в список экстремистов и объявленный в розыск, один из руководителей государственного стратегического предприятия, действующие военнослужащие Главного управления разведки, в том числе бойцы "Иностранного легиона", и общественный активист, выходец из РФ, занявший проукраинскую позицию".

"По замыслу вражеских спецслужб, резонансные убийства имели целью посеять страх, деморализовать общество, создать чувство незащищённости и дестабилизировать внутреннюю ситуацию в Украине", - пояснили в полиции.

19 февраля сотрудники Департамента стратегических расследований и Главного следственного управления Нацполиции совместно с сотрудниками Национального инспектората расследований Генерального инспектората полиции Республики Молдова под процессуальным руководством Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особо важными делами Молдовы и при участии спецподразделения "Фулджер" провели совместные мероприятия на территории Молдовы. Задержали 34-летнего куратора агентурно-боевой группы, а также лиц, причастных к агентурной сети.

Сообщается о задержании только на территории Молдовы.

Генпрокурор уже уточнил, что среди целей был представитель ГУР Андрей Юсов.

Ранее в Киеве по подозрению в шпионаже была задержана белорусская журналистка Инна Кардаш.

По информации СБУ, Кардаш пыталась "интегрироваться" в ГУР.