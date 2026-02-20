Задержанная полицией молдавская группировка планировала очередное покушение на украинского журналиста Дмитрия Гордона.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По подозрению в подготовке преступления были задержаны граждане Молдовы и Украины Дмитрий Байрактар, Марсель Евчиу, Диана Палий и Никита Березов. Ещё пяти лицам сообщено о подозрении в незаконном хранении оружия и взрывчатки.

Как сообщил генпрокурор Руслан Кравченко, за каждое убийство российская сторона обещала исполнителям до 100 тысяч долларов США - сумма зависела от известности и влиятельности потенциальной жертвы. Однако Кравченко назвал только одно имя из списка потенциальных целей молдавских киллеров: это представитель ГУР, заместитель главы Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Напомним, СБУ уже заявляла о предотвращении покушения на Гордона прошлым летом и в сентябре 2024 года.

Сам Гордон говорил, что на него охотятся "элитные эфэсбэшные киллеры по заданию Путина", из-за чего он не может ходить по магазинам и ездить за рулем.