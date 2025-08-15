Телеведущий Дмитрий Гордон выпустил очередное пророчество о завершении войны в Украине. Об этом он рассказал в эфире 24 канала.

"Я разговаривал с двумя моими источниками в Вашингтоне. Оба они сказали, что завтра война закончится", - заявил Гордон вчера вечером.

При этом он добавил, что один из этих источников уже делал подобный прогноз, но он не сбылся. Речь идет о нашумевшем "пророчестве" Гордона, что война завершится 30 декабря 2024 года. Тогда он объяснил, что должны были встретиться президент США Дональд Трамп и Владимир Путин, чтобы завершить войну, но встреча сорвалась.

"Я за что купил, за то продаю. Оба моих источника - это очень высокопоставленные люди в Вашингтоне - оба сказали: "Завтра война завершится". Верю ли я в это? Я на это надеюсь, но я в это поверю, когда это увижу", - сказал он.

Также в начале года Гордон говорил, что мирный договор будет заключен весной этого года, после чего в течение двух месяцев будут организованы выборы всех уровней - президента, парламента и местные.