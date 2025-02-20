Стриминговый сервис Netflix 20 февраля выпустил мини-сериал в жанре политического триллера "Нулевой день" с Робертом де Ниро в главной роли.

По сюжету в США происходит глобальная кибератака, в результате которой гибнут тысячи людей. Расследованием кибератаки занимается герой де Ниро, бывший президент США.

Подозрение в совершении кибератаки падает на Россию. Одним из доказательств ее вины является якобы найденная часть кода компьютерного вируса, в которой зашифровано сообщение на кириллице "майдан". Герой де Ниро интерпретирует его как отсылку к оранжевому Майдану в Украине.

"В 2004 году Россия обвинила в этом нас, что было весьма топорно даже для россиян", - поясняет герой де Ниро.

Президент, которого играет темнокожая актриса Анджела Бассетт, готова осуществить акт возмездия, взорвав в России нефтеперерабатывающие заводы. В одной из серий президент намерена в прямом эфире обвинить россиян в кибератаке.

"Но я не намерена медлить с ответом. Я отдала приказ Пентагону сегодня же вечером осуществить удар по нефтеперерабатывающим заводам в России", - планирует заявить президент, но в незадолго до эфира ей дают доказательства того, что за кибератакой стоят силы внутри Соединенных Штатов.

Впоследствии выясняется, что кибератаку организовали политики из высших эшелонов власти в США, в том числе спикер палаты представителей, представители обеих партий, ряд конгрессменов и сенаторов.

Ранее стало известно, что французские киностудии снимают фильм "Кремлёвский волшебник" о Владимире Путине.

А в Украине из госбюджета потратят 24 миллиона гривен на съемки фильма "Почему я убил Бандеру".