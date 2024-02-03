Российско-сербский актер Милош Бикович не будет сниматься в третьем сезоне популярного сериала "Белый лотос" от HBO.

Об этом сообщает издание Deadline.

"Мое участие невозможно по причинам, выходящим за рамки искусства, и я не подчинюсь никакой повестке, которая ставит под угрозу мою честность", - заявил актер.

Бикович назвал это "целенаправленной кампанией, развязанной против меня, по всей видимости, как внешний маневр с целью повлиять на решения, которые могут создать тревожный прецедент, затмевающий суть свободы творчества".

Реакция самого HBO неизвестна, однако, судя по комментариям Биковича, сотрудничество было остановлено.

Сериал "Белый лотос" пользуется широкой популярностью, имеет 15 наград престижной премии "Эмми".

Напомним, украинский МИД в соцсетях раскритиковал американский телеканал HBO за съемки Биковича в популярном сериале. Ведомство напомнило, что он поддерживает аннексию Крыма и других территорий Украины.

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