Актера из телевизионного сериала "Слово пацана" арестовали в России по делу об убийстве бизнесмена в 2011 году

Московский суд арестовал актера Сергея Базанова (на фото выше - в боксерских перчатках) – одного из обвиняемых по делу об убийстве предпринимателя Александра Дзабиева, которое было совершено в 2011 году.

В 2011 году российские издания сообщали, что четверо неизвестных напали на Дзабиева и попытались выхватить у него сумку с 900 тысяч долларов. Предприниматель оказал сопротивление, но нападавшие ранили его в голову из пистолета, после чего похитили деньги и скрылись.

Автомобиль, на котором передвигались грабители, был обнаружен брошенным неподалеку от места преступления. Пострадавшего госпитализировали, позднее он скончался.

В сериале "Слово пацана" Базанов сыграл Демида - члена криминальной группировки "Универсам".

Ранее мы разбирались, почему российский сериал об уличных бандах смотрят в Украине и призывают запретить в России.

С ноября в России, а затем и в Украине начал набирать популярность сериал "Слово пацана. Кровь на асфальте". Он повествует о полукриминальных группировках подростков из позднего СССР.

Фильм вызвал неоднозначные отзывы - но в целом стал, вероятно, главным явлением российского кино в уходящем году. И смотрят его, несмотря на категорию 18+, массово и подростки. В том числе украинские.

Но не в Украине, а в России многие уже требуют это кино запретить. Хотя снято оно было за государственный счет. И построено на вполне реальной ситуации - всплеске молодежной преступности в Казани в застойные времена и на излете советского периода.

Позже стало известно, что Минкульт Украины призвал не смотреть российский сериал "Слово пацана".