Министерство культуры и информационной политики Украины в 2023 году внесло двух россиян в список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Это российский певец Ярослав Дронов, известный под творческим псевдонимом Shaman, и российский актер Алексей Кравченко.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на ответ Минкульта на свой запрос.

В ведомстве также добавили, что в 2023 году ни одно лицо из этого перечня не было исключено (хотя по данным агентства из него все же исключили юмориста Максима Галкина). Таким образом, в настоящее время в списке угроз нацбезопасности значатся 213 человек.

Отметим, что Shaman стал доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента РФ. Также он регулярно посещает с концертами оккупированные территории Украины.

Кравченко прославился в юности ролью в военной драме "Иди и смотри". На его счету десятки киноработ, включая сериал "Спецназ" и фильм "9 рота".

В 2022 году в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности, были внесены четыре россиянина: телеведущий Владимир Соловьев, его коллега Дмитрий Киселев, певица Анна Семенович и блогер Дмитрий Пучков (он же Гоблин).

А в 2021 году поп-звезду Филиппа Киркорова объявили угрозой национальной безопасности Украины.