В Николаевской области группа детей из Новоодесской гуманитарной гимназии (г. Новая Одесса) подхватила ротавирусную инфекцию. Восемь из тринадцати отравившихся попали в больницу.

Об этом сообщается в Фейсбуке Николаевского областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.



Как выяснилось в ходе эпидрасследования, ученики гимназии 14 сентября принимали участие в ежегодном праздновании Дня здоровья. На этот раз его проводили у родника на окраине города.

Всего в празднике участвовали 158 детей и 14 учителей. При этом дети и учителя пили воду из источника. Питались они отдельно, еду каждый брал с собой.

Первые признаки заболевания у 13 отравившихся появились через два дня, 16 сентября. Дети жаловались на повышение температуры, многократный жидкий стул и рвоту. Учеников с признаками отравления направили за медицинской помощью к семейным врачам. В итоге семерых больных положили в инфекционное отделение Новоодесской многопрофильной больницы, а один ребенок был госпитализирован в городскую детскую больницу №2 Николаева. Остальные ученики с недомоганием получают амбулаторное лечение.

У всех поступивших в стационар нашли ротавирусную инфекцию.

С 17 сентября работу гимназии временно приостановили. Сейчас составлен перечень принимавших участие в праздновании, его передали врачам для установления медико-санитарного наблюдения.

Специалисты отобрали воду из злополучного родника для исследования на ротавирусную инфекцию.

Пока новых случаев заболевания не выявлено.

В связи с этим случаем медики призвали не пить воду из неизвестных источников.

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