С понедельника, 7 февраля, Греция упрощает правила въезда для вакцинированных от коронавируса туристов. Им больше не придется предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на ковид.

Об этом рассказал министр здравоохранения страны Танос Плеврис, пишет Ekathimerini.

Указано, что с понедельника привитым от коронавируса людям при въезде вГрецию не нужно будет предъявлять отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус. Таким туристам нужно будет показать действительный цифровой ковид-сертификат.

Напомним, Еврокомиссия сократила срок действия ковид-сертификатов с 12 до 9 месяцев, новые правила вступили в силу с начала февраля. То есть сертификат вакцинации действителен в течение 270 дней после получения второй прививки.

Вслед за Евросоюзом срок действия сертификатов вакцинации сократила и Украина.

Также сообщалось, что в "Дие" появился ковид-сертификат о бустерной вакцинации от коронавируса. Получить бустерную дозу вакцины могут привитые любой признанной в Украине вакциной совершеннолетние украинцы. Для бустера будут отдавать приоритет вакцинам Moderna и Pfizer.