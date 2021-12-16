В среду, 15 декабря, министерство здравоохранения Греции заявило, что от всех прибывающих в страну, в том числе из других государств Европейского Союза, будут требовать предъявить ПЦР-тест на коронавирус. Он должен быть сделан не раньше, чем за 48 часов до приезда.

Об этом сообщает Bloomberg.

На такой шаг власти Греции пошли всего через день после того, как Италия ввела аналогичное требование, что вызвало недовольство со стороны ЕС по поводу односторонности такой меры.

В греческом министерстве заявили, что решение является частью усилий правительства по борьбе с пандемией коронавируса на фоне опасений из-за нового штамма "омикрон".

Требование вступит в силу в 6 часов утра по местному времени 19 декабря. Оно не будет касаться тех, кто находится в другой стране менее 48 часов.

В Греции по-прежнему наблюдается высокий ежедневный рост числа новых случаев коронавируса, а также большое количество новых госпитализаций и смертей.

Европейская комиссия заявила в среду, что страны должны заранее, а именно за двое суток уведомлять ЕС об изменениях в правилах поездок.

"Омикрон", вероятно, будет доминировать в Европе к середине января, заявила в среду президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Ранее "Страна" сообщала, что в Греции людей старше 60 лет, отказывающихся от вакцинации, будут штрафовать на 100 евро ежемесячно.

Также мы писали, что с 6 декабря в стране вступило в силу постановление правительства, согласно которому на всех рабочих местах вводится ношение масок, а доступ в закрытые зоны отдыха и развлечений разрешается только взрослым с сертификатом о вакцинации.