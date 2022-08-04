Президент США Джо Байден получил очередной положительный тест на COVID-19 и продолжит работать дистанционно.

Об этом рассказал его врач Кевин О'Коннор, чье официальное заявление опубликовано на сайте Белого дома.

По словам медика, американский лидер чувствует себя хорошо, хотя время от времени его и беспокоит кашель. Специалист заверил, что такие показатели, как температура, пульс, артериальное давление, частота дыхания и насыщение кислородом у Байдена остаются полностью нормальными.

Положительный тест на коронавирус Байден получает четвертый день подряд.

Напомним, Байден заразился коронавирусом и заболел несмотря на то, что прошел полный курс вакцинации, а также получил две бустерные дозы вакцины. Положительный тест на коронавирус президент США сдал 21 июля, вскоре после встречи с первой леди Украины Еленой Зеленской в Белом доме.

27 июля стало известно, что президент США получил отрицательный результат теста на коронавирус. Однако вскоре тесты стали показывать положительный результат.

Из-за этого жена президента США Джилл Байден сейчас озабочена состоянием своего мужа.