Противники Дональда Трампа собираются устроить "народный марш на Вашингтон" накануне его инаугурации. Об этом сообщает The Washington Post.

Акция запланирована на 18 января, за два дня до инаугурации.

Организаторы считают, что принять участие могут 50 000 человек, недовольные позицией Трампа по абортам, изменению климата, мигрантам и тд.

Касательно последнего пункта Трамп уже заявил, что исполнит свое обещание о массовой депортации нелегальных мигрантов.

"Вопрос не в цене. На самом деле у нас нет выбора... Здесь нет ценника", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC.

Ранее американские женщины организовали в ТикТоке флешмоб в знак протеста против победы Дональда Трампа на выборах президента. Они собираются полностью отказаться от отношений с мужчинами, включая брак, секс и даже свидания.

Напомним, губернатор Калифорнии, демократ Гэвин Ньюсом заявил, что его штат "готов к борьбе" против Трампа. По его словам, под угрозой оказались "основные гражданские права, репродуктивная свобода или борьба с изменением климата".