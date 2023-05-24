Вагнеровцев обвиняют в изнасилованиях и массовых убийствах для контроля над золотодобывающим городом в Центральноафриканской республике.

Об этом говорится в расследовании CBS News.

Расследование о резне в Бамбаре в феврале 2021-го строится на словах очевидцев, чьи имена изменены для их безопасности.

В расследовании говорится, что нынешнего президента ЦАР Фостен-Аршанж Туадера защищают члены ЧВК "Вагнер", а в обмен на это российская компания получает контракты на добычу золота в стране, и полную свободу действий.

Так, одна из пострадавших в Бамбаре рассказала, что после захвата города из ее дома устроили базу "Вагнера" и там наемники ЧВК ее изнасиловали.

"Они изнасиловали ее в нашем доме. Это стало домом "вагнеровцев", где они пили и совершали ужасные действия", - сказал брат пострадавшей Усман.

Другую сестру Усмана увезли на базу в другое место и там также изнасиловали.

По просьбе прокомментировать эту историю группировка отвергла вопросы CBS News как "хамские и провокационные" и настаивала, что кампания "не совершала этих преступлений".

"Этот факт подтверждается документами, которыми владеет правительство ЦАР. Поэтому мы просим вас обратиться к правительству", - сообщили в ЧВК.

Напомним, в начале мая Нацсобрание Франции приняло резолюцию о признании ЧВК "Вагнер" террористической организацией.

Между тем, Белый дом отказывается признавать ЧВК "Вагнер" террористической организацией под предлогом того, что с ней сотрудничают африканские государства.