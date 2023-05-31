Украина может начать контрнаступление этим летом. США намерены продолжить передачу военной техники в течение ближайших месяцев.

Об этом сообщил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.

По его словам, американцы "находятся в контакте" с Киевом с начала планирования наступления и сейчас готовят новые поставки вооружений.

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявлял, что война в Украине сможет закончиться до конца года, если вовремя придет достаточное количество необходимого оружия, в частности дальнобойных ракет и истребителей.

А немецкое издание Die Welt пишет, что основная слабость украинского контрнаступления - дефицит истребителей.

Война в Украине идет уже 462-й день. Мы следим за новостями 31 мая в своем онлайне .

Также мы подводили итоги 461-го дня войны. Вчера ночью по Украине прокатилась новая волна беспилотных атак. В Киевской области было более 50 жалоб на пострадавшие дома и квартиры. В самом Киеве обломки упали в нескольких районах, но наиболее сильно пострадал Голосеевский, где были разрушены этажи одной из высоток, и погибла женщина.

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Олеся Медведева в своем блоге подводит итоги вчерашнего дня.