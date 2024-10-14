Евросоюз продлит программу по подготовке украинских военных ещё на два года – до 2027 года.

Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в ходе краткого интервью прессе.

Также Боррель сообщил, что предложил главам МИД ЕС усилить санкции для подрыва экспорта нефти из РФ.

Ранее евродипломат заявлял, что без западной помощи война в Украине закончится через 15 дней, причём победой Москвы.

"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно скорее, начиная с самих украинцев. Но важно то, как это произойдёт. Если мы перестанем поддерживать Украину, через пятнадцать дней война закончится и Путин достигнет своих целей. Но хотим ли мы этого для украинцев и для безопасности самих себя, европейцев? Мы должны сделать всё возможное, чтобы, когда придёт время, мы могли вести переговоры на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины", – заявил Боррель.

При этом Боррель считает, что поражение Кремля в интересах США и Европы.

"Мы не можем позволить России выиграть эту войну, в противном случае интересы США и Европы сильно пострадают. Это не вопрос одной лишь щедрости. Это не вопрос поддержки Украины, потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах. Это также в интересах США как глобального игрока. Такого, который должен восприниматься как надёжный партнёр, поставщик безопасности для союзников", – заявил глава дипломатии ЕС.