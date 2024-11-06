Выборы в США. Дональд Трамп опережает Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов
Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов.
Это следует из информации, представленной американским агрегатором данных опросов RealClearPolitics.
Согласно значению индекса, разрыв составляет 0,8 процентных пункта.
Данные по колеблющимся штатам на 23:00 по Киеву:
- Аризона - Трамп (2,8 п. п.);
- Джорджия - Трамп (1,3 п. п.);
- Мичиган - Харрис (0,5 п. п.);
- Невада - Трамп (0,6 п. п.);
- Пенсильвания - Трамп (0,4 п. п.);
- Северная Каролина - Трамп (1,2 п. п.);
- Висконсин - Харрис (0,4 п. п.).
Ранее телеканал CNN сообщал, что на выборах президента Соединённых Штатов голосующие сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках. Так, в округе Камбрия "колеблющегося" штата Пенсильвания пришлось продлить время голосования после сбоя программного обеспечения, что затруднил избирателям возможность сканирования заполненных бюллетеней. А в штате Джорджия голосование на двух избирательных участках оказалось прервано после получения пяти неподтвержденных угроз взрыва.
Между тем Трамп уже проголосовал на выборах в Штатах и заявил, что "очень уверен" в победе.
Мы следим в нашем обновляемом материале за тем, как Америка выбирает нового президента.