Кандидат в президенты США Дональд Трамп опережает кандидата от демократов Камалу Харрис в большинстве колеблющихся штатов.

Это следует из информации, представленной американским агрегатором данных опросов RealClearPolitics.

Согласно значению индекса, разрыв составляет 0,8 процентных пункта.

Данные по колеблющимся штатам на 23:00 по Киеву:

Аризона - Трамп (2,8 п. п.);

Джорджия - Трамп (1,3 п. п.);

Мичиган - Харрис (0,5 п. п.);

Невада - Трамп (0,6 п. п.);

Пенсильвания - Трамп (0,4 п. п.);

Северная Каролина - Трамп (1,2 п. п.);

Висконсин - Харрис (0,4 п. п.).

Ранее телеканал CNN сообщал, что на выборах президента Соединённых Штатов голосующие сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках. Так, в округе Камбрия "колеблющегося" штата Пенсильвания пришлось продлить время голосования после сбоя программного обеспечения, что затруднил избирателям возможность сканирования заполненных бюллетеней. А в штате Джорджия голосование на двух избирательных участках оказалось прервано после получения пяти неподтвержденных угроз взрыва.

Между тем Трамп уже проголосовал на выборах в Штатах и заявил, что "очень уверен" в победе.

Мы следим в нашем обновляемом материале за тем, как Америка выбирает нового президента.