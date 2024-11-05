На выборах президента Соединённых Штатов голосующие сталкиваются с рядом проблем на некоторых избирательных участках.

Об этом сообщает телекомпания CNN.

Так, в округе Камбрия "колеблющегося" штата Пенсильвания пришлось продлить время голосования после сбоя программного обеспечения, что затруднил избирателям возможность сканирования заполненных бюллетеней.

Также утром в штате Джорджия голосование на двух избирательных участках оказалось прервано. Было получено пять неподтвержденных угроз взрыва, что привело к временной эвакуации в двух районах округа Фултон примерно на 30 минут. Местные власти заявили, что будут добиваться судебного постановления о соответствующем продлении времени голосования.

Напомним, в США ожидают беспорядков после президентских выборов.

Чтобы хотя бы частично повысить доверие к результатам голосования, с избирательных участков идут непрерывные прямые трансляции.

Ранее Трамп заявил о фальсификациях на досрочном голосовании в Пенсильвании.

Также в интервью журналисту Такеру Карлсону республиканец сделал заявление, которое британское издание Guardian расценивает как закладывание основы для непризнания результатов выборов, если Трамп их проиграет.