Любой победитель выборов в США будет стремиться завершить войну в Украине.

Такое мнение высказал ведущий обозреватель газеты The Washington Post Дэвид Игнатиус.

"Кто бы ни победил завтра в США, фокус будет на прекращении этой ужасной войны – надеюсь, на условиях, которые не будут поощрять агрессию", – написал он.

Также Игнатиус прокомментировал ход боевых действий в Украине.

"Мне сказали, что Украина сейчас строит линию, чтобы защитить свою территорию от дальнейшего российского продвижения к Днепру. Но я согласен, что эта защита была сделана слишком поздно и, ее, вероятно, слишком мало. Единственное объяснение, как я подозреваю, заключается в нежелании Зеленского признать, что война превратилась в оборонный тупик и что украинские надежды на наступление, которое могло бы освободить всю территорию, нереалистичны", – считает обозреватель WP.

Напомним, как сообщало агентство Bloomberg, Штаты заключат сделку по завершению войны в Украине даже в случае победы Камалы Харрис.

Мы рассказывали в отдельном материале, что нужно знать о выборах в США и как они повлияют на Украину.

Также мы следим за тем, как Америка выбирает нового президента, в нашем обновляемом материале.