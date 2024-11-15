Анализируем итоги 994-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Российские войска продолжают продвигаться под Курахово.

К северу от города они продвинулись от Сонцовки до Новоселидовки, к востоку - в районе Берестков, а к юго-востоку - в Екатериновке и Антоновке, согласно карте мониторингового сервиса Deep State.

Последнее движение происходит в полукотле, который образовался южнее Курахово. Оттуда уже начали выводить украинские части, сообщил боец ВСУ военный с позывным "Мучной". По его словам, российская армия уже захватила Антоновку в юго-восточной части потенциального котла, установила там свой флаг и проводит зачистку западной окраины села.

Кроме того, Deep State подтверждает захват Ровнополя под Великой Новоселкой, о чем ранее заявляло российское минобороны.

Также сегодня стало известно, что российская ДРГ перешла границу и зашла в село Гремяч Черниговской области, установив флаг на мосту через реку Судость.

Об этом написали z-паблики и частично подтвердила ГПСУ. Пограничники отмечают, что сам мост россияне не переходили, а данная территория фактически отрезана реками и там никто не живет.

Также из-за постоянного подтопления там невозможно обустраивать надлежащие фортификационные укрепления. ГПСУ заявляет, что контролирует это направления.

Вчера вечером россияне устроили массовый налет дронов и авиаракет по Одессе. Много разрушений: по официальным данным, повреждены жилые дома, школы, детсады, церковь, автомобили, магистральный теплопровод. Погибла женщина, ранены десять человек. По данным ВСУ, город атаковали около двух десятков дронов.

Также паблики пишут о целой серии прилетов в порту Одессы.

Трамп и Украина

Избранный президент США вчера заявил, что война Украины и России должна прекратиться, и это станет приоритетом его администрации.

"Мы будем очень усердно работать над прекращением войны России и Украины. Это должно прекратиться. Я видел сообщения, за три дня убиты тысячи людей, они были солдатами. Но будь то солдаты или люди в городах, мы будем работать над этим (прекращением войны - Ред.)", - сказал Трамп, выступая в своей резиденции на встрече с политиками и лидерами ряда стран.

В России еще раньше в тот же день заявили о готовности к переговорам, заявил посол РФ в ООН Гатилов.

"Трамп пообещал урегулировать украинский кризис за одну ночь. Ладно, пусть попробует. Но мы люди реалисты, конечно, понимаем, что этого никогда не произойдет. Но если он что-то предлагает для начала политического процесса, это приветствуется", – сказал посол. При этом он добавил, что "любые переговоры должны основываться на реалиях российских успехов".

Что конкретно Трамп собирается предложить Киеву и Москве - пока известно лишь на уровне утечек в СМИ. Как правило, речь идет о плане по завершению войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО. А также, если брать шире, то о нормализации отношений США и России.

Публично Трамп еще конкретные предложения не формулировал. Однако его кадровые решение по назначениям на ключевые должности в будущей администрации показывают - он приближает к себе людей, которые выступали за скорейшее окончание войны, диалог с Россией и за сокращение помощи Киеву либо за ее полное прекращение. И пока ни одно кадровое решение избранного президента не было связано с "ястребами", которые ранее требовали продолжения войны до границ 1991 года и увеличения военных поставок Украине.

Так, сегодня всплыло видео выдвинутого на пост генпрокурора США Мэтта Гетца. Летом 2023 года он заявил, что лучше взять в НАТО не Украину, а Россию, чтобы создать альянс против Китая.

"Если бы нам нужно было выбирать, кого принять в НАТО – Россию или Украину, почему бы не расширить НАТО на Россию и не создать альянс против Китая. Мы действительно думаем, что больше боимся поломанных российских танков, чем тот факт, что Китая строит секретную военную базу на Кубе, в 90 миль от США. Если выбирать кого взять в НАТО - Россию или Украину, то, можно было разумно утверждать, что Россия обеспечит больше пользы в долгосрочной перспективе", - сказал Гетц.

Напомним, он был одним из двух конгрессменов, которые не аплодировали Зеленскому во время его выступления в Конгрессе.А позже инициировал резолюцию с требованием к Байдену прекратить оказывать помощь Украине.

А вчера стало известно, что даже на, казалось бы, далекую от Украины должность министра здравоохранения Трамп выдвинул Роберта Кеннеди-младшего, который активно критиковал Белый дом за вооружение Киева и призывал остановить войну.

Украина, к слову, на все эти крайне тревожные для ее руководства назначения в публичном поле практически не реагирует (если не считать удаления со страницы Центр по борьбе с дезинформацией критики о кандидате в главы разведсообщества США Тулси Габбард).

Как мы уже анализировали, на Банковой, судя по всему, надеются, что, в кооперации с влиятельной "партии войны" среди республиканцев, они смогут не допустить выдвижения Трампом его "мирного плана", предусматривающего завершение войны по линии фронта с мораторием на вступление Украины в НАТО.

Также в Киеве надеются, что, если Трамп все же свой "мирный план" предложит, то Путин от него откажется, после чего США продолжат поддержку Украины, а возможно, ее даже увеличат, ужесточив заодно и давление на РФ.

Но, как мы уже анализировали, надежды украинских властей таким образом купировать тревожные для себя тенденции в Вашингтоне могут и не оправдаться - судя по назначениям республиканца. Но самой показательной в этом вопросе будет кандидатура спецпосланника по Украине, которую обещал выдвинуть Трамп. Однако о ней пока еще не объявлено.

Впрочем, в Украине далеко не все хотели бы продолжения войны "до границ 1991 года", и многие говорят, что при Трампе появился шанс его закончить. Этому посвящена статья в американской газете Politico, которая пишет, что в некоторых европейских кругах и даже Киеве "есть тайное облегчение от того, что Трамп может положить конец войне", и "с гораздо большей вероятностью получит более выгодную сделку от Москвы".

"У Трампа есть в этом некий личный интерес. Он гордится тем, что является мастером заключения сделок, и не хочет, чтобы его видели заключающим ужасное соглашение. И в ходе своих телефонных звонков Зеленскому и их недавней встречи в Нью-Йорке "он вселил некоторую уверенность" в украинского лидера, что тот просто так не бросит Украину", - говорится источник в Республиканской партии.

Таким образом он облегчит нагрузку на Запад, который по своей "глупости" обещал Украине помогать до выхода на границы 1991 года. А Зеленский получит "прикрытие от, вероятно, разгневанных фронтовых украинских солдат". Он будет винить Трампа за потерю уже захваченных Россией территорий - потому что именно это потребуется для заключения соглашения.

Украина при этом очень вряд ли получит членство в НАТО и в этом плане сделка будет "отвратительной", "бандитизм Путина будет вознагражден", но, говорится в статье, это результат действий Запада, который десятилетиями ослаблял свой военный потенциал. И альтернативы окончанию войны по линии фронта нет.

"Другой альтернативы нет. Если не считать "войны навеки" или западных держав, которые сами становятся участниками боевых действий — или, по крайней мере, ставят свои экономики на военные рельсы, чтобы поставлять Украине гораздо больше, чем сейчас - такова суровая реальность. И, по словам республиканского эксперта по внешней политике, знакомого с Зеленским и его окружением, в Киеве это понимают", - пишет издание.

Источник говорит, что Киев теперь считает, что победа Трампа лучше, чем Харрис, поскольку она, как и Байден, просто помогала бы Украине "медленно умирать". Хотя в последнее время не так уж и медленно, учитывая скорость продвижения на фронте РФ.

А если бы она победила, но республиканцы получили большинство в Конгрессе, то Харрис бы вообще не смогла получить никакой дополнительной помощи. А Трампу при желании для этого достаточно "щелкнуть пальцами".

Опасность, однако, как пишет издание, заключается в том, что Зеленский - тоже торговец, "величайший" в истории, по словам Трампа, - не уступит достаточно, и Трамп начнет видеть проблему в Украине.

"Украинцы должны убедиться, что Трамп не видит в них препятствие для мира, и они не должны первыми говорить "нет", даже когда им подбрасывают глупые идеи. Им нужно, чтобы русские продолжали говорить ему "нет", а украинцы выглядели разумной стороной. Тогда Трамп придет к выводу, что единственный способ усадить русских за стол переговоров - это помочь украинцам", - сказал специалист по урегулированию в интервью Politico.

О том, что при Трампе "война завершится быстрее", сегодня неожиданно заявил Зеленский.

"Базис, на котором мы стоим, он [Трамп] услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал. Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших из-за несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это тоже очень важно", - сказал президент.

Однако при этом, все сообщения о том, что Киев готов на компромиссы по территориальным вопросам, чтоб закончить в ближайшее время войну по линии фронта, идут исключительно в качестве неофициальных комментариев неких неназванных украинских источников западным СМИ.

Официально же украинские власти любые компромиссы отметают, заявляя о неизменности курса по возврату всех территорий в границах 1991 года.

"Украина борется за освобождение всех территорий, захваченных Россией за последнее десятилетие, и любые заявления о том, что страна смещает акценты в войне, отдавая приоритет безопасности, а не земле, не соответствует действительности", - заявил министр обороны Умеров, комментируя вчерашнюю публикацию New York Times о том, что Киев готов на переговорах с Россией отложить вопрос территорий, пойти на прекращение огня по линии фронта и сосредоточиться на гарантиях безопасности Украине.

Поэтому, в реальности позиция Киева (а также "партии войны" на Западе), как мы писали выше, заключается не в том, чтоб согласится с планом завершения войны по линии фронта, а чтоб не допустить, чтоб этот план вообще был предложен Трампом. А если он его и предложит, то украинские власти постараются сделать невозможным его реализацию.

С другой стороны, если такой план будет утвержден Вашингтоном и против него не будет принципиально возражать Путин, то у Киева будет очень мало возможностей его торпедировать.

Поэтому, вероятно, "партия войны" постарается "сбить" мирные планы на ранней стадии и убедить Трампа продолжить в общем и целом прежнюю американскую политику в отношении Украины.

Позиция ЕС и звонок Шольца Путину

Впрочем, сейчас широко обсуждаются планы Трампа не только по Украине, но и по Европе.

В Евросоюзе все громче звучат опасения, что новый-старый президент США объявит ЕС полноценную торговую войну.

Макрон считает, что Европа "явно вступает в мир тарифных войн", а Трамп может "разрушить цепочки создания стоимости между европейцами и американцами".

Трамп хочет ввести 10–20% пошлины на все товары из-за рубежа и еще большие на товары из Китая. По мнению Макрона, он может заявить европейцам: "Если вы будете более благодушными, мы введем пошлины на вас".

При этом, по данным Bild, в Евросоюзе уже звучат предложения избежать американских пошлин, предложив поддержать Трампа в его намерениях усилить торговое давление на Китай. Взамен Брюссель надеется на укрепление партнерства с США по поддержке Украины и усилению давления на Россию.

Именно об этом, по сведениям газеты, был разговор главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и Дональда Трампа.

То есть, если верить газете, таким образом Брюссель хочет предотвратить реализация Трампом идеи предложить остановку войны в Украине по линии фронта. И вернуть нового американского президента к той же политике, что вел Байден - то есть, к пролонгации войны на неопределенное время.

При этом у Трампа неизменно заявляют, что намерены переложить на ЕС бремя помощи Киеву. А сам избранный президент вчера сообщил, как уже говорилось выше, что его приоритетом станет окончание войны в Украине.

Кроме того, позицию руководства Брюсселя ввести против Китая масштабные пошлины, чтобы наладить отношения с Трампом, могут разделять далеко не все страны ЕС.

Но тенденция видна отчетливая - на Западе многие начали искать договоренностей с победителем американских выборов. Британская The Guardian при этом пишет, что политики и бизнесмены на Западе резко забыли свои обвинения в адрес Трампа и теперь спешат к нему "на поклон" (детальнее об этом мы писали здесь).

При этом в Германии сегодня дали понять, что будут искать взаимопонимания не только с Трампом, но и с Путиным. По данным агентства Bloomberg, канцлер Шольц впервые за два года позвонил российскому президенту. Они говорили около часа.

Шольц заявил Путину, что войну необходимо завершить, и призвал к переговорам с Украиной. И что Германия продолжит поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". По данным источника, лидеры договорились поддерживать контакты в дальнейшем.

Это подтвердил и Кремль, который позже сообщил, что разговор состоялся по инициативе Берлина. Стороны провели "подробный и откровенный обмен мнениями по ситуации в Украине".

Путин заявил канцлеру, что Россия никогда не отказывалась и открыта к переговорам по Украине, но с учетом "новых территориальных реалий". Также Путин утверждает, что переговоры прервали украинские власти. Войну в Украине в Кремле назвали "результатом многолетней агрессивной политики НАТО". Целью переговоров, по мнению Путина, должно быть устранение первопричины конфликта.

Теперь канцлер намерен позвонить Зеленскому. При этом украинский президент был против намерения Шольца позвонить Путину и уговаривал канцлера этого не делать, сообщает Reuters со ссылкой на источник в ОП.

"Канцлер сообщил Зеленскому, что планирует поговорить с Путиным. Президент Украины сказал, что это только поможет Путину, уменьшив его изоляцию", - сказал источник.

Но, как видим, Шольц проигнорировал призыв Зеленского. Более того, и в Берлине, и в Москве подтвердили после разговора, что договорились поддерживать друг с другом контакты и в дальнейшем.

Шольц допускал свой звонок Путину уже давно - примерно тогда же, когда поменял риторику относительно войны в Украине и стал заявлять, что необходимо вести дело к переговорам (хотя раньше настаивал на военной победе Украины). А также категорически отказался отправлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus.

Многие связывают поворот Шольца с тем, что его партия начала терять очки в ФРГ, уступая место двум антивоенным силам - "Альтеративе для Германии" и "Союзу Сары Вагенкнехт". То есть, согласно этой точке зрения, попытки канцлера больше говорить о мире - политическая технология, призванная остановить отток антивоенно настроенных избирателей от правящей партии СДПГ. Тем более, что на носу в Германии досрочные парламентские выборы после развала правящей коалиции.

В то же время, не исключено, что у смены позиции есть и более глубокие причины.

Затяжная война и связанные с нею санкции и разрыв экономических связей с РФ нанесли ущерб немецкой экономике, которая второй год находится в стагнации - в том числе из-за роста цен на энергоносители. Поэтому остановка войны объективно необходима немецкому бизнесу. И этого не может игнороировать ни Шольц, ни гипотетическое новое правительство, которое, вероятно, придет ему на смену в случае досрочных выборов.

Возвращаясь же к политическим резонам самого Шольца - не исключено, что его звонок напрямую связан с победой Трампа в США. Республиканец обещал завершить войну переговорами, и пока есть все основания полагать, что он так и планирует поступить. Не исключено, что инициатива немецкого канцлера - это попытка "застолбить" свое место на переговорах и обеспечить голос Берлина в дипломатическом процессе.

Мобилизация со стрельбой

В Украине уличная мобилизация перешла сегодня на новый уровень. Человек в военной форме в Киевской области не только погнался за "улонистом", но и выстрелил в него.

Видео с инцидентом разошлось по пабликам. Его подлинность признали в Минобороны, заявив, что на нем стрельбу ведет сотрудник ТЦК, и пообещали разобраться.

При этом в полиции заявляют, что в мужчину сегодня под Киевом стрелял не военком, а "представитель добровольческого формирования, находившийся в группе оповещения". Убегавший мужчина был пассажиром в авто и побежал, когда начали проверять документы у водителя. Представитель группы оповещения сделал "два выстрела в воздух". Хотя по видео видно, что он стрелял именно в мужчину и делал это к тому же на бегу. Теперь стрелку грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, что в Одессе и других городах Украины работают "добровольные помощники" полиции, которые помогают ТЦК проводить принудительную мобилизацию, а также участвуют в коррупционных схемах.

Но, как бы то ни было, моблизация становится все скандальнее. Что говорит о неизменности планов Киева набрать в армию как можно больше солдат для продолжения войны.

Параллельно ужесточают требования для бронирования работников. Возобновление бронирования через "Дию" предприниматели ожидали с 15 ноября (по крайней мере ранее власти заявляли, что именно до этой даты оно было приостановлено).

Но, по итогу, бронирование возобновится только с 1 декабря. Предприятие, чтобы попасть в список критических, должно не иметь долгов и иметь среднюю зарплату не менее 2,5 минимальных зарплат.

Уже имеющие бронь предприятия должны подтвердить соответствие новым условиям, чтоб переоформить бронированных, до 28 февраля. Также ежемесячно будет проводиться мониторинг предприятий и организаций, а региональные и отраслевые критерии "забронированности" будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

Тем временем из-за нехватки мужчин в тылу женщин в Украине хотят отправить работать слесарями, сварщиками и фрезеровщиками.

Кабмин утвердил экспериментальный проект обучения и трудоустройства женщин на традиционно "мужские" работы. В перечне профессий - водитель, электрогазосварщик, крановщик, слесарь, токарь, тракторист и т.д.