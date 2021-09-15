В Офисе президента подтвердили информацию о том, что по итогу договоренностей, которые были достигнуты во время визита Владимира Зеленского в США, Украина может получить новые системы противовоздушной и противоракетной обороны, в частности систему Iron Dome ("Железный купол").

Об этом сообщается на сайте главы государства со ссылкой на издание Politico, по данным которого американский конгрессмен Скотт Франклин внес необходимую для этого поправку в проект оборонного бюджета на 2022 год.

Как разъясняют в Офисе президента, согласно поправке, Министерство обороны США представит в Конгресс отчет, который будет включать варианты потенциальной продажи или передачи таких систем Украины. А в законопроекте Палаты представителей США уже содержится предложение о предоставлении военной помощи Украине в размере 275 млн долларов и это без учета передачу систем ПВО.

Также у Зеленского заявили, что система Iron Dome, созданная израильской оборонной компанией Rafael в партнерстве с Raytheon, зарекомендовала себя как один из самых эффективных средств уничтожения ракет малой дальности. По данным военных, система Iron Dome сбила около 90% ракет, выпущенных по Израилю за последние несколько лет.

На эту новость обратил внимание телеграм-канал "Политика Страны", который заявил, что у Зеленского ее трактуют как "перемогу", называя "первыми результатами визита Зеленского в США".

"Но, во-первых, как следует из сообщения американских СМИ, передают нам эту систему потому что она оказалась не нужна самим американцам.

Во-вторых, непонятно зачем она нам нужна - она хорошо защищает от неуправляемых арабских ракет, но мало поможет от ракет российских (если говорить о конфликте с РФ).

А если говорить о конфликте на Донбассе, "ДНР/ЛНР" украинские позиции не обстреливают ракетами. Так что это больше пиар-действие", - говорится в сообщении.

Ранее "Страна" писала о том, что глава посольства США Квин ездит по Киеву на габаритных джипах и останавливается посреди проезжей части.

Также мы сообщали, что по словам Блинкена, США выполнят все обязательства перед Украиной и Тайванем в сфере безопасности.