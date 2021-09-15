Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не подтвердила информацию о поставках Украине систем противоракетной обороны "Железный купол". При этом она сослалась на нехватку информации.

Тему системы ПРО Псаки коснулась на брифинге 15 сентября, который транслировался в Ютубе.

Ранее газета Politico написала, что несколько членов конгресса США включили в законопроект об обороне на 2022 год поправку, предусматривающую продажу или передачу Украине новых систем противовоздушной и противоракетной обороны. Среди них фигурировала и батарея "Железный купол".

"Мне необходимо проверить эту информацию с членами моей команды. Мы заявляли, что окажем дополнительную помощь, когда проводилась встреча (президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского - Ред.). Однако, что касается конкретики, мне необходимо уточнить у членов моей команды", - еще раз повторила Псаки на брифинге.

Эту новость прокомментировал Телеграм-канал "Политика "Страны".

"Решения вообще-то ещё никакого не принято. Судя по статье в Politico (она и была первоисточником), есть лишь поправки к законопроекту об обороне на следующий год, которыми предлагается передать Украине существующие на вооружении армии США системы ПРО и ПВО. В Пентагоне предположили, что передать могут систему "Железный купол", так как она не нужна самим американцам. Но, повторимся, окончательных решений пока никаких не принято. За законопроект ещё должны проголосовать обе палаты Конгресса", - пишет канал.

"Страна" приводила подробности о "Железном куполе" и его передаче Украине из материала Politico.

Между тем в Офисе президента поспешили заявить, что систему передают по итогу договоренностей, которые были достигнуты во время визита Зеленского в США.