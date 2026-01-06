Президент США Дональд Трамп продемонстрировал, что происходит на ринге, когда к бою с женщинами допускают трансгендеров.

Соответствующее видео выступления главы Белого дома на брифинге опубликовали политические телеграм-каналы.

"Она встала, первый раунд. Он ударил её – бум – левым. Все здесь об этом знают. Но левый – это защита. Он бьёт – бум. Она такая: "О боже..." Она пошла в угол, помните? Она не упала, но сделала всё остальное. Она сказала: "Меня никогда так не били раньше. Я не хочу выходить снова". "Ты можешь. Ты можешь". Бах. Она ушла. Она сказала: "Это…". В итоге тот молодой человек выиграл золотую медаль – та молодая женщина. Он выиграл золотую медаль. Были два человека, совершивших переход. Оба выиграли золотые медали. Всё это – абсурд. Политика на вашей стороне. У них нет политики на своей стороне. Верно? У вас есть политика", – сказал президент США.

Напомним, весной Трамп пригрозил приостановить, "возможно, навсегда", федеральное финансирование Калифорнии, обвинив губернатора штата Гэвина Ньюсома в нарушении указа, запрещающего мужчинам-трансгендерам участвовать в женском спорте.

Ранее Трамп подписал указы о запрете трансгендерам служить в армии США и упразднении "офисов разнообразия".