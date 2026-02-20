Украина будет бойкотировать церемонию открытия Паралимпийских игр - 2026 из-за допуска на них спортсменов из Беларуси и РФ.

Об этом сообщает пресс-служба украинского Паралимпийского комитета на своей странице в Facebook.

"Сообщество украинских паралимпийцев и Национальный паралимпийский комитет Украины возмущены циничным решением Международного паралимпийского комитета предоставить для России и Беларуси двусторонние слоты, которые дают возможность 6 российским субъектам паралимпийского спорта и 4 представителям белорусского паралимпийского спорта участвовать в XIV зимних Паралимпийских играх", - говорится в заявлении.

В комитете отметили, что ни Россия, ни Беларусь не прошли квалификационный процесс, чтобы получить лицензии на участие в Паралимпиаде в Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Национальный паралимпийский комитет Украины заявил, что украинская паралимпийская команда и Национальный паралимпийский комитет Украины бойкотируют церемонию открытия XIV зимних Паралимпийских игр и требуют не использовать украинский флаг на церемонии открытия Паралимпиады-2026.

Также в организациях призвали всех членов европейского и мирового сообщества объединиться в борьбе за идеалы, заложенные в Конституции МПК, за главное право человека - жить в мире.

Паралимпиада пройдет с 6 по 15 марта.





Напомним, что в знак протеста на Паралимпиаду не поедут украинские чиновники.