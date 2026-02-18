Украина будет частично бойкотировать Паралимпийские игры, потому что к ним допустили спортсменов из РФ и Беларуси.

Об этом сообщил министр спорта Украины Матвей Бедный на своей странице в Фейсбуке.

Чиновник назвал решение о допуске "возмутительным".

"Украинские должностные лица не поедут на Паралимпийские игры. Мы также не будем присутствовать на открытии церемонии и не будем посещать другие официальные мероприятия Паралимпиады", - написал Бедный.

Напомним, гражданам РФ было запрещено выступать под своим флагом с 2014 года.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине с 6 по 15 марта. В соревнованиях также – впервые с 2022 года – под своим флагом выступят спортсмены из Беларуси.

Между тем в Офисе президента обвинили Международный олимпийского комитет в "согласии с агрессором" из-за дисквалификации украинского скелетониста Владислава Гераскевича, который вопреки запрету МОК собирался надеть шлем с фотографиями погибших из-за войны украинских спортсменов.

