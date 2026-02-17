Спортсмены из России смогут выступать под флагом своей страны на зимних Паралимпийских играх 2026 года.

Об этом сообщает британский общественный телеканал Sky News.

Издание отмечает, что гражданам РФ было запрещено выступать под своим флагом с 2014 года.

Зимние Паралимпийские игры пройдут в Милане и Кортине с 6 по 15 марта. В соревнованиях также – впервые с 2022 года – под своим флагом выступят спортсмены из Беларуси.

Ранее украинского скелетониста дисквалифицировали с Олимпиады за использование шлема с фотографиями своих коллег, ставших жертвами российских обстрелов.

Напомним, президент Владимир Зеленский ввёл санкции против спортсменов из РФ.

Война в Украине продолжается 1455-й день. Мы следим за последними новостями вторника, 17 февраля 2026 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня войны. В понедельник сообщалось о продвижении армии РФ в районе Покровска и Мирнограда, а также западнее, возле Удачного и Новониколаевки. Военный эксперт прокомментировал информацию о наступательных действиях ВСУ в Запорожской области – по его словам, контратаки украинских сил не являются полноценным контрнаступлением, а направлены на препятствование продвижению противника.

