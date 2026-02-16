Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов. Указ
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов.
Соответствующий указ опубликован на сайте президента.
В список попали следующие спортсмены:
- Евгений Байдусов (борьба);
- Имам Ганишов (борьба);
- Светлана Дашанимаева (стрельба из лука);
- Аркадий Дворкович (президент ФИДЕ);
- Яна Егорян (фехтование);
- Владислав Ларин (тхэквондо);
- Ангелина Мельникова (гимнастика);
- Мадина Таймазова (дзюдо);
- Максим Храмцов (тхэквондо);
- Федор Чудинов (бокс).
Напомним, недавно Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны, касающиеся трёх россиян, связанных со спортивной сферой. Под ограничения попали российский боец ММА Яков Букин, один из руководителей паралимпийского движения РФ Павел Рожков и глава федерации киберспорта России Дмитрий Смит.
Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, включая спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.
