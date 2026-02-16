Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В список попали следующие спортсмены:

  1. Евгений Байдусов (борьба);
  2. Имам Ганишов (борьба);
  3. Светлана Дашанимаева (стрельба из лука);
  4. Аркадий Дворкович (президент ФИДЕ);
  5. Яна Егорян (фехтование);
  6. Владислав Ларин (тхэквондо);
  7. Ангелина Мельникова (гимнастика);
  8. Мадина Таймазова (дзюдо);
  9. Максим Храмцов (тхэквондо);
  10. Федор Чудинов (бокс).

Напомним, недавно Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны, касающиеся трёх россиян, связанных со спортивной сферой. Под ограничения попали российский боец ММА Яков Букин, один из руководителей паралимпийского движения РФ Павел Рожков и глава федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, включая спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

