Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

В список попали следующие спортсмены:

Евгений Байдусов (борьба); Имам Ганишов (борьба); Светлана Дашанимаева (стрельба из лука); Аркадий Дворкович (президент ФИДЕ); Яна Егорян (фехтование); Владислав Ларин (тхэквондо); Ангелина Мельникова (гимнастика); Мадина Таймазова (дзюдо); Максим Храмцов (тхэквондо); Федор Чудинов (бокс).

Напомним, недавно Зеленский ввёл в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны, касающиеся трёх россиян, связанных со спортивной сферой. Под ограничения попали российский боец ММА Яков Букин, один из руководителей паралимпийского движения РФ Павел Рожков и глава федерации киберспорта России Дмитрий Смит.

Ранее Зеленский ввел санкции против ряда российских чиновников и должностных лиц, включая спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.